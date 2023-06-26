Abbas appoints Punch reporter, 32 others as aides

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Friday Ajagunna
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Rt. Hon. Tajudeen-Abbas
Rt. Hon. Tajudeen-Abbas

Tajudeen Abbas, speaker of the house of representatives, has appointed Leke Bayeiwu, a journalist, as his chief press secretary (CPS).

Musa Krishi, special adviser on media and publicity to Abbas, announced the development in a statement on Monday.

Until his appointment, Bayeiwu was the national assembly (house of representatives) correspondent for the Punch newspapers.

Abbas also appointed 32 aides to ensure the “effective delivery of his legislative agenda for the 10th house of representatives”.

See the list below.

1. JAMIL MUHAMMED – DEP. CHIEF OF STAFF – ADMINISTRATION

2. DUNKWU CHAMBERLAIN – DEP. CHIEF OF STAFF – LEGISLATIVE

3. AHMED SAFANA – SPECIAL ADVISER, SPECIAL DUTIES

4. HAMISU KUBAU – SPECIAL ADVISER, POLITICAL MATTERS

5. SAMUEL AJAYI – SPECIAL ASSISTANT, LEGAL MATTERS

6. OSAZEE OGUNDIJIE – SPECIAL ASSISTANT, LEGISLATIVE MATTERS

7. AMINU RAMALAN – SPECIAL ASSISTANT, FINANCE

8. IBRAHIM GUSAU – SPECIAL ASSISTANT, INTERNATIONAL AND INTERPARLIAMENTARY AFFAIRS

9. LAMIR IBRAHIM – SPECIAL ASSISTANT, YOUTH MATTERS

10. YETUNDE ADENIJI – SPECIAL ASSISTANT, WOMEN AFFAIRS

11. RAPHAEL IGBOKWE  – SPECIAL ASSISTANT, INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS

12. ZAKARI ALIYU – PRINCIPAL PRIVATE SECRETARY

13. LEKE BAYEIWU – CHIEF PRESS SECRETARY

14. NURA ADAMU – SPECIAL ASSISTANT, BROADCAST MEDIA

15. AHMED MUSA – SPECIAL ASSISTANT, PRINT MEDIA

16. OLABAMIJI JOWOSIMI – SPECIAL ASSISTANT, NEW MEDIA

17. ALIYU WAZIRI – SPECIAL ASSISTANT, EXECUTIVE RELATIONS AND JOB CREATION

18. MOHAMMED SALAME – SPECIAL ASSISTANT ICT

19. FRIDAY ITULAH – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS (SOUTH-SOUTH)

20. GODFREY GAIYA – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS(NORTH WEST)

21. HANMATION TERSOO – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS (NORTH-CENTRAL)

22. ZAKARI GALADIMA – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS (NORTH-EAST)

23. ABDULSALAM BABAKAYODE – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS (SOUTH-WEST)

24. OKWUDILI CHRISTOPHER EZENWANKWO – SPECIAL ASSISTANT, POLITICAL MATTERS (SOUTH-EAST)

25. ABDULLAHI ABDULKADIR – SPECIAL ASSISTANT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

26. LAWAL ALIYU – SENIOR LEGISLATIVE AIDE – NEW MEDIA 1

27. MARY ONYEJIMBE – SENIOR LEGISLATIVE AIDE

28. NURA MUSTAPHA – SENIOR LEGISLATIVE AIDE

29. YAHAYA AMINU PATE – SENIOR LEGISLATIVE AIDE – (PERSONAL ASSISTANT)

30. AUWAL USMAN KOMBANI – SENIOR LEGISLATIVE AIDE (NEW MEDIA II)

31. VICTOR NGUN – SENIOR LEGISLATIVE AIDE, VISUAL COMMUNICATION

32. ANDREW FABIAN – SENIOR LEGISLATIVE AIDE (PHOTOGRAPHY)

33. DAVID ADEBAYO DOLAPO – SENIOR LEGISLATIVE AIDE (OFFICIAL VIDEOGRAPHER).

On June 15, Abbas appointed Krishi as his media adviser and Jerry Uhuo as special adviser on policy and strategy.

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