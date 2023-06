Was macht Ihre Wiedergabeliste Zustand Über sich selbst als Dater?

Sie können leicht informieren viel über jemanden mit was Art von Musik, die sie hören. Ich kann Erinnern einige Jungs was lief ich aus wenn sie sagte diese Leute waren verliebt in Tracks , dass Dinge wie, “ich bin ein Grusel. ich bin ein Verrückter” oder “im nur ein wertloser Lügner sein. ” Heute, Ich Bezahlen extrem Aufmerksamkeit in die Texte Individuen glauben können wert sein spielen wie es bietet fantastisch das Verständnis von wie sie sich selbst. Es auch spricht auf ihren über Leben und wirklich Liebe.

Also, Du bist vielleicht fragst dich, wie viel Wiedergabeliste sag in Bezug auf dich? Führen Sie einige Songs auf eigene Faust iPod Geben Sie raus, informieren eigene Geschichten von wirklich Liebe und Verlust? Lass uns sehen! Diese Auswahlmöglichkeiten Liedern Ihnen einen Einblick in das Verständnis von geben welche Art von Dater du – und genau warum du bist trotzdem einsam!

1. “du wirst Immer Mein Baby” von Mariah Carey.

Wenn Sie diesen Tune laut innerhalb Dusche und sogar ansehen, versuchen Sie imitieren Mariahs Melodie innerhalb dieses optimistisch Trennung Track, du hast noch das eigenes Herz-Kreislauf-System und egal was Ihrer Situation, Sie werden immer noch} an|denken|überlegen|überlegen|überlegen|überlegen } ihn täglich und vermisse ihn so Sie werden kaum sitzen.

2. “Du gehörst mit mir” von Taylor Swift.

Dies eine mühelos. Dein Freund ist Matchmaking der Typ du magst, deshalb wünschst würde entsorgen ihr als.

3. “Perform We Actual Cross The Mind?” von Brian McKnight.

Mein absoluter bevorzugter – diese seelenvolle Ballade aus vermittelt die Angst und Qual das das Fehlen eines Ex, die Sehnsucht und Sehnsucht nach ihm, aber Sobald du verstanden hast er vermisst für immer. Wenn du selbst hast dieses Dröhnen Inneren Auto und du bist singend oben in deinem. Du möchtest süß, klebrig, klebrig, lecker Liebe und gewonnen ‘ t mit|zufrieden sein|akzeptieren|glücklich sein mit} so etwas viel weniger. Sie suchen Männer wer mag dich sehr viel was er am Ende sein würde} bereit zu glücklich zu sein} anbieten sein eigenes Existenz retten viele deine eigene Website. Alles Gute daraufhin.

5. “ Gegen alle Widrigkeiten” von Phil Collins.

Das ist tatsächlich ist das song du brüllst wenn du bist nicht bereit anrufen es beenden Wunsch aber. Du glaubst wirklich Liebe tut besiege alles und nicht} call it|bezeichne es als|call-it} beendet in deine Verpflichtung. “Durch Gott, gegen alle Chancen wann es weich eliminiert uns alle, wir werden machen um dies zu bekommen Arbeit “, sagt sagt.

6. “Liebeslied” von Treat.

Wenn du magst The Behandlung, Sie verehrten die 80er Jahre, das würde um dich dazu zu bringen, dich zu haben, dich zu verwandeln, dich dazu zu bewegen, dich zu drängen, dich dazu zu bringen, dich zu mögen, überhaupt wie ich wie ich. Das ist Einer der größten Liebe Tracks zuvor. Es hallt das Zukunftspotential mit Versprechen einer Affinität das wird niemals ausgelöscht werden. Wenn du zu diesem Song rocken solltest, es gibt jemanden auf dem Markt} dass Sie immer noch denken Sie an sehen wie|beobachten wie|beobachten|herausfinden wie} wunderschön du siehst aus wegen des Aussehen auf seinem. Dieser Tag sollte kommen verfügbar , aber in der Zwischenzeit, du siehst aus wunderbar heutzutage, und du brauche einen Mann zu sagen. Get nimm einen Spiegel und informiere dich selbst!

